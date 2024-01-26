İSU, 5 MAHALLEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

5 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaliteli altyapı ve modern işletmecilik anlayışıyla yatırımlarını il genelinde sürdüren İSU Genel Müdürlüğü; yatırım programı kapsamında altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kış ve doğa turizminin merkezi olan Kartepe ilçesinde 5 farklı mahallede yeni altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karatepe, Suadiye, Sarımeşe, Maşukiye ve Dumlupınar Mahalleri’nde devam eden çalışmalarda yeni içme suyu, kanalizasyon hatları ile birlikte dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KARATEPE MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU VE KANAL HATTI

Karatepe Mahallesi’nde devam eden içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında, toplamda 7 bin 400 metre uzunluğunda yeni içme suyu çalışmalarının 4 bin 900 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Kalan 2 bin 500 metrelik kısımda çalışmalar devam ediyor. Kanalizasyon hattı çalışmalarında ise 3 bin 68 metrelik kısım tamamlanırken kalan 632 metrelik imalatın da tamamlanmasıyla toplamda 3 bin 700 metre uzunluğunda yeni kanal hattı inşa edilmiş olacak.

SARIMEŞE MAHALLESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda yeni kanal hattı imalatları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında, toplamda 2 bin 100 metre uzunluğundaki kanal hattının 2 bin metrelik kısmı tamamlandı. Bölgede kalan imalatlar ve kanal abone bağlantı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak hat, devreye alınacak.

SUADİYE MAHALLESİ’NE 2 BİN 150 METRE ATIK SU HATTI

Suadiye Mahallesi’nde devam eden yeni kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 150 metre uzunluğunda yeni atık su hattı yapılacak. 1755 metrelik bölümünün tamamlandığı atık su hattı çalışmalarının kalan 395 metrelik kısımda ise imalatlar, tüm hızıyla sürüyor.

KULE DERE’DE SONA GELİNDİ, DAĞ DERESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Kule Dere ile Maşukiye Mahallesi’nde yer alan Dağ Deresi’nde çalışmalar, tüm hızıyla sürüyor. Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Kule Dere’de gerçekleştirilen çalışmalarda, Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki dere menfez geçiş çalışmaları tamamlandı. Dere ıslah çalışmaları kapsamında yapımı devam eden altyapı hatlarının tamamlanmasının akabinde üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi için bölge, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne devredilecek. Maşukiye Mahallesi’nde yer alan Dağ Deresi’nde devam eden ıslah çalışmaları kapsamında 400 metre uzunluğunda dere ıslah çalışması kaldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca Manavgat Caddesi üzerinde 1 adet yol geçişi için kapalı menfez ve içme suyu ve kanalizasyon hatları inşaatı yapılacak. İSU Genel Müdürlüğü; sel ve taşkın olaylarından daha etkili bir şekilde korunmak için, riskin azaltılmasına yönelik çalışmalarını, her bir yerleşim ve dere güzergâhı üzerinde uygun ıslah metodunu belirleyerek ve bunu bir politika haline getirerek çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.