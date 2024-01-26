26 Oca 2024 - 12:15- Spor G:

Gölcükspor Taç’lanmalı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor 28 Ocak Pazar günü (yarın) oynayacağı Taçspor maçı hazırlıklarına ilçede başladı

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Gölcükspor Taç’lanmalı mask

İZİN BİTTİ

Kamp sonrası 3 günlük iznin ardından salı günü toplandı. Teknik Direktör Ömer Faruk Uzuner nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular forma savaşı verdi. Dünkü antrenman  ise gölcük ilçe stadında gerçekleştirildi. Çift kale maçında kıran kırana mücadele etti. Temaş Harfiyat sahibi Alihan Bat takıma tatlı ikramında bulundu.
# Gölcükspor, Bal Ligi 2. Grup, Taçspor

26 Oca 2024 - 12:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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