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Yüksel Tuncer vefat etti

Gölcük Yenimahalle'de yaşayan 58 yaşındaki Yüksel Tuncer hayatını kaybetti

Cihat Polat
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26 Oca 2024 - 12:18 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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