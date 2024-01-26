Gölcük Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi’nde ikamet eden Yüksel Tuncer(58), hayatını kaybetti. Aslen Ağrılı ve emekli olan Yüksel Tuncer'in cenazesi, bugün Erbaş Camii’nde öğle namazınının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Yüksel Tuncer vefat etti
Gölcük Yenimahalle'de yaşayan 58 yaşındaki Yüksel Tuncer hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.