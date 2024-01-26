Yüksel Tuncer vefat etti

Gölcük Yenimahalle Kazım Karabekir Caddesi’nde ikamet eden Yüksel Tuncer(58), hayatını kaybetti. Aslen Ağrılı ve emekli olan Yüksel Tuncer'in cenazesi, bugün Erbaş Camii’nde öğle namazınının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.