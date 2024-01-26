26 Oca 2024 - 12:42- Ekonomi G:

Başkan Aygün'den Derincelilere müjde!

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptığı görüşmenin ardından Derincelilere müjdeli haberi verdi. Başkan Aygün, Deniz Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesinin ihalesinin 15 Mart tarihinde TOKİ tarafından yapılacağını açıkladı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Aygün'den Derincelilere müjde! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

DERİNCE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla Derince’ye birbirinden önemli projeler kazandıran Başkan Aygün, kentsel dönüşüm projelerinde ilçenin çehresini değiştiren adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk etapta ilçeye kazandırılan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yenikent Mahallesi’nde yeni bir yaşam başlamıştı. Bölgede inşa edilen 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı ile 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturan Başkan Aygün, ikinci dönüşüm projesini ise Deniz Mahallesi’nde gerçekleştiriyor.

İHALE TARİHİ 15 MART

Başkan Aygün’ün yoğun girişimleri ile gerçekleşen ve üç etaptan oluşan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin en önemli adımlarından biri daha atılarak, ihale tarihi belirlendi. Hak sahipleri ile anlaşmaların sağlanarak, yıkım işleminin tamamlandığı dönüşüm projesinde ihale sürecinin başlaması ile ilgili müjdeli haber Başkan Aygün’den geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Başkan Aygün, burada yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi paylaştı.

DERİNCE’MİZE HAYIRLI OLSUN

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Başkan Aygün, “Milletvekilimiz Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'u ziyaret ettik. Sayın Başkanımızdan Deniz Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm projemizin ihalesinin 15 Mart tarihinde yapılacağının müjdesini aldık. Derince'mize hayırlı olsun” diyerek, müjdeli haberi Deniz Mahallesi sakinleri ile paylaştı.

MAKASBAŞI MEVKİİ

Kentsel dönüşümün birinci etabı olan Deniz Mahallesi Makasbaşı Mevkii’ndeki yaklaşık 28,8 dönümlük alanda yapılan çalışma ile 173 bağımsız bölüm yıkılırken yerine yapılacak 217 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilecek. 15 Mart tarihinde yapılacak ihale kapsamında bölgeye 241 adet konut ve 38 adet dükkan inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Derince’de yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılıyor. Projeyle bizzat ilgilenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projelerinin Derince için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

# Derince, Derince Belediyesi, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, hizmet, yeni, medya, imza

26 Oca 2024 - 12:42 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Derince - He he seçimden önce neredeydin elini tutanmı vardı neden tokiyle daha önce anlaşma yapmadın seçim yaklaştı baktınki aday olamıyorsun bu projeyi öne sürüyorsunki reis beni aday yapsın ama nafile sen aday değilsin git başiskeledeki villanda emekliliğini geçir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Ocak 13:26
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL