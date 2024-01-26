Başkan Aygün'den Derincelilere müjde!

DERİNCE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla Derince’ye birbirinden önemli projeler kazandıran Başkan Aygün, kentsel dönüşüm projelerinde ilçenin çehresini değiştiren adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk etapta ilçeye kazandırılan Araptepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yenikent Mahallesi’nde yeni bir yaşam başlamıştı. Bölgede inşa edilen 428 daire ve 7 işyerinden oluşan yeni bir yaşam alanı ile 30 yıllık sorunu çözüme kavuşturan Başkan Aygün, ikinci dönüşüm projesini ise Deniz Mahallesi’nde gerçekleştiriyor.

İHALE TARİHİ 15 MART

Başkan Aygün’ün yoğun girişimleri ile gerçekleşen ve üç etaptan oluşan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin en önemli adımlarından biri daha atılarak, ihale tarihi belirlendi. Hak sahipleri ile anlaşmaların sağlanarak, yıkım işleminin tamamlandığı dönüşüm projesinde ihale sürecinin başlaması ile ilgili müjdeli haber Başkan Aygün’den geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’u ziyaret eden Başkan Aygün, burada yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi paylaştı.

DERİNCE’MİZE HAYIRLI OLSUN

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Başkan Aygün, “Milletvekilimiz Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'u ziyaret ettik. Sayın Başkanımızdan Deniz Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm projemizin ihalesinin 15 Mart tarihinde yapılacağının müjdesini aldık. Derince'mize hayırlı olsun” diyerek, müjdeli haberi Deniz Mahallesi sakinleri ile paylaştı.

MAKASBAŞI MEVKİİ

Kentsel dönüşümün birinci etabı olan Deniz Mahallesi Makasbaşı Mevkii’ndeki yaklaşık 28,8 dönümlük alanda yapılan çalışma ile 173 bağımsız bölüm yıkılırken yerine yapılacak 217 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilecek. 15 Mart tarihinde yapılacak ihale kapsamında bölgeye 241 adet konut ve 38 adet dükkan inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde devam eden çalışmalarla Derince’de yerinde dönüşümün en güzel örneklerinden birine imza atılıyor. Projeyle bizzat ilgilenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentsel dönüşüm projelerinin Derince için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.