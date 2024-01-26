BAŞKAN BÜYÜKAKIN: "1999 öncesi yapılan binalar akademik çalışmalarla desteklendi"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, meslek odaları ve birlik başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu şehri ortak akılda yönetme noktasında fikir alışverişi yaptıklarını ifade ederek, "Teknik olarak rasyonel olanla akademik olarak rasyonel olanla siyaseten rasyonel olanın her zaman örtüşmediğini görüyorsunuz. Bir tarafta akademik akıl öbür tarafta olabildiğince meseleleri kurala bağlayan bir çerçeve ve bunu politik düzlemde uzlaştırma gibi bir meseleyi çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha iyisini yapmak için mücadele vereceğiz" dedi.
"1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı"
Kocaeli'yi dirençli şehir haline getirebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinin ilgili branşlarıyla bir çalışma yaptık. Şu anda cep telefonlarımızdan bu kentteki binaların riskli olup olmadığı konusunda her detayı görme imkanına sahibiz. 1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı. Şehirde yaklaşık 315 bin bina var. Zemin ayrıca incelendi. 5 ayrı kategoride birinci derecede riskli ve 2,3,4,5 derecede riskli olarak zemin haritalarına veriler işlendi. Yine akademik çalışmalarla desteklendi" diye konuştu.
" Türkiye'de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil"
1999'dan önce inşa edilen binalardan hangilerinin riskli olduğuna ilişkin envanterin hazırlandığını kaydeden Büyükakın, "Türkiye'de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil. Şu anda bizim inşaat mühendislerimizi, oda başkanlarımızı Türkiye'nin çeşitli yerlerine davet ediyorlar. 'Siz bu çalışmayı nasıl yaptınız?' diyorlar. Şu anda biz bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili çalışıyoruz. Bunu yine arkadaşlarımızla belli aralıklarla görüşmeye devam ediyoruz. Herkes bu projeyi sahiplenirse biz bu kenti çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz. Sivil yapılar mobilize olursa o zaman çok daha hızlı netice alırsınız. Önümüzdeki süreçte bizim bu tür büyük meseleleri halletme açısından sivil toplumu güçlendirmemizin kaçınılmaz olduğunu bunun aslında çağdaş bir yönetim açısından kaçınılmaz bir şey olduğunu anlatmaya devam etmemiz, her seferinde iyileştirmeler yaparak taşın üzerine bir taş daha koyarak adım adım oraya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İşsiz - Bizim paramızı bize ver .senden ev isteyen yok .bir damacana su almaya zorlanan adama senin evini yıkıp yenisini yapacam diyor nhangi parayla olacak bendeki ekmek parasını bile aldın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.