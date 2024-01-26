26 Oca 2024 - 13:03- Gündem G:

Hafta sonu yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için hafta sonu hava durumu tahmini şöyle:

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Kocaeli'de yarın Yağmurlu, sıcaklık 8°. 28 Ocak 2024 Pazar Yağmurlu, sıcaklık 6°. 
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26 Oca 2024 - 13:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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