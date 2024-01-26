İYİ Partili Gencay Yıldıztekin'den KOÜ'lü gençlere MENEMEN

Öğrenciler ile samimi bir diyalog kuran Başkan Yıldıztekin, bir siyasetçi olarak değil, abi-kardeş olarak sohbet etme adına ziyarete geldiğini ifade etti. Gençlerle sıcak bir ortamda hayat deneyimlerini paylaşan Başkan Yıldıztekin, ardından mutfağa giderek öğrenciler ile birlikte menemen yaptı. Öğrenci evlerinin vazgeçilmez lezzeti olan menemeni öğrenciler ile birlikte yiyen Yıldıztekin yaptığı açıklamada, gençler için gövdesini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi.
YILDIZTEKİN: GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİNİ ÖNEMSİYORUZ
Başkan Yıldıztekin, “Sizler bizim evlatlarımız, yarınlarımızsınız. Sizlere daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrencilerimizin sıkıntılarının ve dertlerinin farkındayız. Siz kıymetli gençlerimizin her tavsiyesine açık olduğumu bilmenizi istiyorum. Gençlerimizin mutluluğu için, elimizi değil, gövdemi taşın altına koymaya daima hazırım” dedi.
ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU OLDU
Gencay Yıldıztekin’in samimi yaklaşımı sonrasında büyük bir mutluluk yaşayan üniversite öğrencileri, Yıldıztekin’in kendi elleriyle menemen yaparak sofralarına dahil olmasından memnuniyet duyduklarını söylediler. Öte yandan Yıldıztekin’in, sosyal medya hesaplarından Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yaptığı ziyaret paylaşımı büyük beğeni topladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.