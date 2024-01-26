Geleceğin Yıldız Kızları kampa girdi: Kocaelili 3 genç kız da bu kampta!

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun birlikte hayata geçirdiği “TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları” projesinde ikinci aşamaya geçildi. Seçilen 33 yıldız futbolcu adayının katıldığı U15 hazırlık kampı başladı.
2009-2010-2011 doğumlu kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için oluşturulan projede 25 Ocak’ta TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde başlayan kamp 30 Ocak’ta tamamlanacak.
Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak videoya çeken katılımcılar arasından seçilen yıldız adayları, Riva’da gerçekleştirilecek kampta, futbolun yanı sıra eğitim ve etkinliklere katılacak.
Necla Güngör Kıragası: "Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız"
Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Bu proje için yola çıktığımızda hem başvurular hem de bu kamp için çok heyecanlıydık. Ne mutlu bize ki ilk yılında projemize 809 kızımız başvurdu. Biz de bu başvurular arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Şimdi onlarla 6 gün boyunca bir arada olacağız. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılı ve eğlenceli bir kamp diliyorum” dedi.
Mehmet Uçan: "Onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de hayal kurduk"
Kampa katılacak 33 futbolcu adayıyla buluştukları için heyecanlı olduklarını belirten Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ise, “TFF’yle birlikte geçmişten bugüne birçok alt yapı projesini hayata geçirdik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Futbol Köyleri’ydi. TFF’yle birlikte 9 yılda, 25 ilde 65 futbol köyü düzenledik. Bu mirasımızın bize verdiği güçle, kız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak, onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım’la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. U15 hazırlık kampıyla birlikte yeni bir aşamaya geçtik. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştuğumuz, onların kariyer yolculuklarının başında onlarla birlikte yürüyebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
U15 hazırlık kampına katılan isimler şöyle:
Asya Denkçioğlu - Kocaeli
Ayşe Ceylin Coşgun - Antalya
Ayşenaz Gürbüz - İstanbul
Azra Nur Ünlütürk - Sinop
Bahar Turan - Ordu
Bediz Lostuvalı - İstanbul
Ceylin Arıkan - Ordu
Ceylin Öztürk - Ankara
Duygu Parlakgün - Hatay
Elif Berra Çıkrık - Bursa
Elif Nisa Akşahin - İstanbul
Feyza Gezgin - Bolu
Gökçe Özdemir - Samsun
Gözde Hayır - İstanbul
Gülnur Kaplan - Denizli
Gülşah Demirel - Ankara
Hayat Deren Kusun - Ankara
İlknur Naz Uyanık - Tokat
Julia Leyla Aksu - İstanbul
Kadriye Merve Uslu - Manisa
Kerime Kamışlı - Kocaeli
Merve Öçal - Denizli
Miray Özbek - Diyarbakır
Nehir Hasbek - Mersin
Nehir Sezer - Samsun
Pınar Sahra Semizoğlu - Kocaeli
Rojda Kaya - Şırnak
Rojin Beştaş - Siirt
Şeyma Şimşek - Gaziantep
Tuana Şahin - Adana
Yağmur Sarıca - Manisa
Yasemin Gür - Samsun
Yeliz Tuana Özocak - İstanbul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.