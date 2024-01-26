Harbiş Bağdat’ı dağıttı: 3-1

1.2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. Bir alt seviyeye düşer. 3. haftada 1-1 iken yarıda kalan maçta Kandıra Gençlerbirliği ve Kocaeli Güneşspor hükmen mağlup sayılmıştır. 15. haftada 2-2 iken yarıda kalan maçta İhsaniyespor 3-0 hükmen yenik sayılmıştır. İhsaniyespor 16. haftadan itibaren ligden çekildi. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor.