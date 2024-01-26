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Harbiş Bağdat’ı dağıttı: 3-1

Süper Amatör Lig A Grubu’nda önceki akşam hafta içi mesaisi maçları oynandı. Günün sürprizi lider Bağdat’ı 3-1 yenen Harbişspor, sürpriz yaptı.

Büşra BOZBAĞ
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Harbiş Bağdat’ı dağıttı: 3-1 mask

SAL A PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Bağdatspor

19

17

1

1

61

16

45

52

2.

Körfez GBi

21

15

3

3

35

15

20

48

3.

G.Beylikbağı

20

13

2

5

48

23

25

41

4.

Baş. Doğantepe

20

10

5

5

37

22

15

35

5.

Kartepe Suadiye

20

10

2

8

35

27

8

32

6.

Çay.Menderes

21

8

3

10

30

27

3

27

7.

Eşmespor

20

8

3

9

29

31

-2

27

8.

Kocaeli Harb-İş

20

8

3

9

31

34

-3

27

9.

Kandıra G.B. Bel.

20

7

2

11

16

40

-24

23

10.

Kocaeli Güneş

20

6

4

10

27

32

-5

22

11.

D.Sırrıpaşa FK

20

6

3

11

28

40

-12

21

12.

Dilovası Belediye

21

4

2

15

20

54

-34

14

13.

İhsaniye [ihraç]

20

1

1

18

6

48

-42

4

 

 

1.2.3. Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

Bir alt seviyeye düşer.

3. haftada 1-1 iken yarıda kalan maçta Kandıra Gençlerbirliği ve Kocaeli Güneşspor hükmen mağlup sayılmıştır. 15. haftada 2-2 iken yarıda kalan maçta İhsaniyespor 3-0 hükmen yenik sayılmıştır. İhsaniyespor 16. haftadan itibaren ligden çekildi. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor.

22.HAFTA SONUÇLARI:

23.HAFTA PROGRAMI:

28 Pazar Ocak 15.00

# oldu, Kartepe, Dilovası

26 Oca 2024 - 13:57 - Spor

Mahreç  Büşra Bozbağ

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