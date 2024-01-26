Harbiş Bağdat’ı dağıttı: 3-1

SAL A PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
19
17
1
1
61
16
45
52
2.
21
15
3
3
35
15
20
48
3.
20
13
2
5
48
23
25
41
4.
20
10
5
5
37
22
15
35
5.
20
10
2
8
35
27
8
32
6.
21
8
3
10
30
27
3
27
7.
20
8
3
9
29
31
-2
27
8.
20
8
3
9
31
34
-3
27
9.
20
7
2
11
16
40
-24
23
10.
20
6
4
10
27
32
-5
22
11.
20
6
3
11
28
40
-12
21
12.
21
4
2
15
20
54
-34
14
13.
İhsaniye [ihraç]
20
1
1
18
6
48
-42
4
3. haftada 1-1 iken yarıda kalan maçta Kandıra Gençlerbirliği ve Kocaeli Güneşspor hükmen mağlup sayılmıştır. 15. haftada 2-2 iken yarıda kalan maçta İhsaniyespor 3-0 hükmen yenik sayılmıştır. İhsaniyespor 16. haftadan itibaren ligden çekildi. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor.
22.HAFTA SONUÇLARI:
Suadiye
23.HAFTA PROGRAMI:
28 Pazar Ocak 15.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.