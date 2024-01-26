Hatipoğlu: "Belediyeyi birlikte yöneteceğiz"

Adaylığının açıklanmasından sonra sürekli sahada yer alan Azmi Cihad Hatipoğlu ziyaret için gittiği noktalarda en çok belediyenin neler yaptığının ve nasıl borç batağı içine düştüğünün, sürekli kadro şişirilerek maaş ödeyemez nasıl getirildiğinin bilinmediğine dair şikayetleri dinledi. Hatipoğlu gerçek anlamda şeffaf belediyecilik hizmeti yapacaklarını bu vaadin sözde kalmayacağını belirterek, " bunun ülkemizde çok güzel örnekleri var tam anlamıyla şeffaf bir belediye olacağız bütçenin nerelere harcandığını belediyenin alım ve personel ihtiyaçlarının hepsi bilinecek. tam anlamıyla belediyeyi odalarla, stk'larla ve halkımızla birlikte yöneteceğiz hiçbir gizli saklımız olmayacak. Bizden öncekilerin de söz verdiği ancak belediye koltuğuna oturduklarında unuttukları uygulamalarda tarafımızdan yapılacak belediyenin alım ve hizmet ihtiyaçları ilk önce Körfez halkı, Körfez esnafı ve iş adamları gözetilerek yapılacak. Yapılacak hizmetler ilçedeki firmalara verilecek. Bu uygulama ile Sanayi ve liman kenti haline gelen ilçemizin sıkıntılarını yaşayan halkımız Dolayısıyla belediyenin hizmet ve malzeme alımlarında da ön saflarda olacaklar. Sosyal hizmet anlamında kimsenin ilgilenmediği sırf etkinlik olsun birileri para kazansın diye yapılan faaliyetler yerine halkın da istediği ve katılım yapılacağı etkinlikler gerçekleştirilecek. Halkımız belediyenin neler yaptığını, bütçenin nerelere harcandığını, ne kadar personeli İhtiyaç olduğunu ve alındığını şeffaf bir şekilde bilecek. personel alımı yapılırken de torpile, yandaşa bakılmayıp liyakata göre, ihtiyaç olduğu zaman yeterli özellikleri Taşıyan kişiler alınacak. Bu çizgiyi koruduğumuz sürece de belediyeye halkımızın bilgisi dahilinde yönetmiş olacağız" dedi.

Hatipoğlu dürüstlük ve israftan kaçınmanın da uygulama maddeleri arasında yer aldığını ifade ederek, " halka faydası olmayan ve yalnızca küçük grupların istediği etkinlikler çalışmalarından kaçınılacak. Bu tür gereksiz harcamalar için verilen para ilçemizdeki yardıma muhtaç insanlara ve yapılması gereken çalışmalara yönlendirilecek, her kuruşun hesabı tutulacak ve bunlar şeffaf olarak da bilinecek" dedi.

Hatipoğlu yaptığı ziyaretler sırasında nasıl Belediye Başkanı olacağı hakkında bilgiler aktarırken daha önce de görev yaptığı eğitim camiasında söylediği sözlere paralel olarak uygulamalarının olduğunu ve bunun da bilindiğini ifade etti. Çalışmaları sırasında Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz'i de makamında ziyaret eden Hatipoğlu burada sıcak ve samimi bir kucaklama ile karşılandı. seçim çalışmaları ve hedefleri hakkında sohbet eden Hatipoğlu, Ali Karadeniz'e Bir de saat hediye etti. Hatipoğlu, gün içinde yine nokta ziyaretleri, cenaze ve cemiyet katılımları ile çalışmalarını sürdürdü.