CHP'Lİ KANKO: "ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ VELİLERİN RUH SAĞLIĞINI BOZUYOR!"

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kanko, “Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda piyasa koşulları ile ekonomik verileri baz alarak daha aktif bir denetleme mekanizması oluşturması, velilerin hem ekonomik hem de ruh sağlığı açısından önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinin önceki döneme göre iki-üç katına çıktığını, fiyatların ortalama 200 bin liralardan, 600 bin liraya fırladığını vurgulayan Kanko, “Özel eğitim kurumlarında ise okul ve yemek ücretlerine yüzde 200'e varan zamlar uygulandığı ve bu fahiş fiyatlar yüzünden ailelerin çocuklarını bu okullara gönderememesine ve sonuç olarak özel okulların ekonomik darboğaza girerek kapanmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Özel üniversitelerdeki yüksek eğitim ücretlerinin öğrencilerin kaliteli eğitim alma şansını sınırladığını, eğitimde gelir eşitsizliğini derinleştirdiğini ve aileler üzerindeki maddi yükü artırdığını belirten Kanko; "Özellikle yüksek lisans ve doktora programlarındaki astronomik ücretler, birçok yetenekli öğrencinin bu imkanlardan mahrum kalmasına sebep oluyor" dedi.

Bu Yüksek Ücretler Ne Akla, Ne Mantığa, Ne De Vicdana Sığar!

Kanko; “Özel okullardaki yüksek zamların nedenleri arasında, okul işletme maliyetlerinin artması, öğretmen maaşlarının yükselmesi, kira ve enerji gibi giderlerdeki artışlar, teknolojik altyapı yatırımları gibi faktörler yer alabilir. Ancak, bu zamların hızlı ve dengesiz bir şekilde gerçekleşmesi, veli memnuniyetsizliğine ve eğitim hizmetlerine erişimde zorluklara yol açmaktadır.

Geçen sene birinci sınıf öğrencileri için yemek dahil 231 bin lira talep edilen bir özel okulda bu yıl 640 bin lira talep edilmesi, özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinin önceki döneme göre iki-üç katına, 600 binlere kadar çıkması ne akla, ne mantığa, ne de vicdana sığar.

Bu konuda çözüm arayışları, eğitim politikalarının gözden geçirilmesi, velilerin ekonomik durumlarına uygun fiyatlandırma politikalarının benimsenmesi, eğitimde şeffaflığın artırılması gibi adımları atılmalıdır. Ayrıca, devletin özel okullarla ilgili düzenlemeleri güncellemesi ve denetim mekanizmalarını güçlendirmesi de önemli olabilir. Bu şekilde, özel okullardaki fiyat artışları daha dengeli ve adil bir şekilde gerçekleşebilir, eğitim hizmetlerine ulaşımı sağlamak adına daha sürdürülebilir bir çerçeve oluşturulabilir” diyerek sözlerini tamamlayan Kanko, bu konudaki sıkıntıların acilen ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.