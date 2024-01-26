Erkan, “Kocaeli’nin en önemli sorunlarından birisi, yerinde dönüşümdür. Depreme dirençli kentler inşa edilmelidir. Maalesef kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüme dönüştü. Maalesef emek kenti Kocaeli’de emekçiler yok sayılıyor” dedi.
- Siyaset
Kocaeli’de emekçiler YOK SAYILIYOR!
Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.