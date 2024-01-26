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Kocaeli’de emekçiler YOK SAYILIYOR!

Emek Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret ederek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Kocaeli’de emekçiler YOK SAYILIYOR! mask
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Erkan, “Kocaeli’nin en önemli sorunlarından birisi, yerinde dönüşümdür. Depreme dirençli kentler inşa edilmelidir. Maalesef kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüme dönüştü. Maalesef emek kenti Kocaeli’de emekçiler yok sayılıyor” dedi.
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26 Oca 2024 - 14:18 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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