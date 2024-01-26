- Spor

KÖRFEZ’İM ALTAY’LARDA YENİDEN DOĞALIM !..

Sağlam “1.Lig şimdi başladı” dedi, Körfez Eyüp’ü yenerek yeniden doğuşunu ilan etti. Seriyi pazar günü İzmir’de Altay karşısında sürdürürsek, bu işin sonu Süper Lig olur; Altaylar’dan Türk Devleti gibi zirveye çıkarız…

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
KÖRFEZ’İM ALTAY’LARDA YENİDEN DOĞALIM !.. mask
Büyütmek için resme tıklayın

28 Ocak Pazar saat 19.00’da başlayacak maç Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Yeşil Siyahlı taraftarlar da maça akın edecek. Dost Altay ile yine çok özel bir maç yaşayacağız. Çıkıştaki rakibimiz tehlikeli. Müsabakayı TRT Spor ve Beinmax canlı yayınlayacak…

KAZANAN KARO BOZULMAYACAK

Yeşil Siyahlılar çalışmalarını tamamladı. Kazanan kadro bozulmaz misali, bu hafta da anı kadroyla sahaya çıkılması bekleniyor. Oğuz sakat, Mehmet Yılmaz sağ bekte olacak. Yusuf ve Emir göbekte görev yaparken, solda Atila yerini alacak. Ortada Yusuf Cihat, Vukoviç, Candeias, Barış Alıcı, sol forvette Beridze, santrfor Tanke olarak dizilecek takım, üç puan kovalayacak. Kalede yine İzmirli Gökhan Değirmenci görev yapacak. Takım yarın İzmir’de kampa girecek.
# Kocaelispor, Altay, özel, TRT

26 Oca 2024 - 14:26 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL