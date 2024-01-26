KÖRFEZ’İM ALTAY’LARDA YENİDEN DOĞALIM !..

28 Ocak Pazar saat 19.00’da başlayacak maç Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Yeşil Siyahlı taraftarlar da maça akın edecek. Dost Altay ile yine çok özel bir maç yaşayacağız. Çıkıştaki rakibimiz tehlikeli. Müsabakayı TRT Spor ve Beinmax canlı yayınlayacak…

KAZANAN KARO BOZULMAYACAK

Yeşil Siyahlılar çalışmalarını tamamladı. Kazanan kadro bozulmaz misali, bu hafta da anı kadroyla sahaya çıkılması bekleniyor. Oğuz sakat, Mehmet Yılmaz sağ bekte olacak. Yusuf ve Emir göbekte görev yaparken, solda Atila yerini alacak. Ortada Yusuf Cihat, Vukoviç, Candeias, Barış Alıcı, sol forvette Beridze, santrfor Tanke olarak dizilecek takım, üç puan kovalayacak. Kalede yine İzmirli Gökhan Değirmenci görev yapacak. Takım yarın İzmir’de kampa girecek.