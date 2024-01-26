Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı!

Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bir kaza haberi de Sivas'tan geldi.
Kazanın, kente 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.
İlk bilgilere göre, otobüste 40 yolcunun olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.