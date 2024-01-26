- Asayiş

Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı!

Kurtlapa köyü yakınlarında içinde 40 yolcunun olduğu bir otobüsün kaza yaptığı ve ilk bilgilere göre çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bir yolcu otobüsü daha kaza yaptı! mask

Kastamonu'da sabah saatlerinde yaşanan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı kazanın ardından bir kaza haberi de Sivas'tan geldi.

Kazanın, kente 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

İlk bilgilere göre, otobüste 40 yolcunun olduğu ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.
# kaza, yolcu otobüsü, sivas, ifade, Kastamonu

26 Oca 2024 - 14:31 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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