Karamürselli Roman umrecilerden selam var

Karamürsel ilçesinden, umreye giden 15 Roman vatandaşlar selam gönderdi. Bir hafta önce ilçede yapılan uğurlama programıyla umreye giden 3 aile olmak üzere 15 Roman vatandaş umreden selam gönderdi.
Karamürsel Karabali Cami İmamı ve Roman Koordinatörü Fazlı Biçer rehberliğinde umre ziyaretlerini gerçekleştiren romanların, kendilerine, ailelerine, çocuklarına, ülkemize, milletimize, devletimize bolca dua ettiklerini belirten Biçer, 1 Şubat’ta Karamürsel’e döneceklerini, herkese selam ve dualarını gönderdiklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.