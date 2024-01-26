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Karamürselli Roman umrecilerden selam var

Karamürsel ilçesinden, Umreye giden Roman vatandaşlar selam gönderdi.

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Karamürselli Roman umrecilerden selam var mask
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Karamürsel ilçesinden, umreye giden 15 Roman vatandaşlar selam gönderdi. Bir hafta önce ilçede yapılan uğurlama programıyla umreye giden 3 aile olmak üzere 15 Roman vatandaş umreden selam gönderdi.

Karamürsel Karabali Cami İmamı ve Roman Koordinatörü Fazlı Biçer rehberliğinde umre ziyaretlerini gerçekleştiren romanların, kendilerine, ailelerine, çocuklarına, ülkemize, milletimize, devletimize bolca dua ettiklerini belirten Biçer, 1 Şubat’ta Karamürsel’e döneceklerini, herkese selam ve dualarını gönderdiklerini söyledi.
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26 Oca 2024 - 14:51 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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