Muhtelif ebatlarda alüminyum profil (40 ton) icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2022/2291 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2291 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 900.000,00 40000 Taşınır 40 TON ALÜMİNYUM PROFİL MUHTELİF ÇAP VE BOYLARDA ALÜMİNYUM PROFİL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:33

23/01/2024 (İİK m.114/4)