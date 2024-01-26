Muhtelif ebatlarda alüminyum profil (40 ton) icradan satılık

2022/2291 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2291 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|900.000,00
|40000
|Taşınır
|40 TON ALÜMİNYUM PROFİL MUHTELİF ÇAP VE BOYLARDA ALÜMİNYUM PROFİL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:33
23/01/2024 (İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.