26 Oca 2024 - 15:01- Gündem G:

Muhtelif ebatlarda alüminyum profil (40 ton) icradan satılık

Muhtelif ebatlarda alüminyum profil (40 ton) icradan satılık mask

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2022/2291 TLMT.
 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2291 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
900.000,0040000Taşınır40 TON ALÜMİNYUM PROFİL MUHTELİF ÇAP VE BOYLARDA ALÜMİNYUM PROFİL

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:33
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:33

23/01/2024 (İİK m.114/4)

26 Oca 2024 - 15:01 - Gündem

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