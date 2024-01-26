KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ ŞOK GELİŞME: Altay’da Şimşek depremi!

Pazar günü Kocaelispor’u konuk edecek olan Altay’da eklenen gelişme yaşandı. Bir süredir kulüple sıkıntılar yaşayan son haftaların formda takımı Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti. Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlarla boğuşan Altay'da şok bir ayrılık daha yaşandı. Sezona Tuna Üzümcü ile başlayan, ardından Djilali Bahloul'u dümene geçiren, kısa süre sonra Serkan Afacan'la anlaşan ancak istediği sonuçları yine alamayan ve yol ayrımına giden İzmir temsilcisinde bu sezon takımı çalıştıran dördüncü isim olan teknik direktör Yusuf Şimşek de tecrübeli futbolcuların takımdan ayrılmasını gösterdi.

TECRÜBELİLER DE AYRILDI

Şimşek, "Tek isteğim kadronun korunmasıydı. Marco, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması severek çalıştığım Altay'dan ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına. Saygılarımla" dedi. Dün yapılan idmana sadece genç isimler katıldı.

TOLGA ÜNLÜ DE URFA'YA GİDİYOR

ALTAY'A takımdan ayrılan oyuncular kervanına sağ bek Tolga Ünlü de katıldı. Siyah-beyazlılarda 3.5 sezondur görev yapan savunma oyuncusunun 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 2020- 21 sezonundan bu yana İzmir ekibinde görev yapan 34 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Altay formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Altay'da devre arasında takımdan ayrılan isimlerden Portekizli santrfor Marco Paixao da Şanlıurfaspor'la anlaşmıştı. Tolga ve Portekizli golcünün yeniden Urfa'da buluşması bekleniyor. Tolga Ünlü, Altay'da toplam 95 karşılaşmaya çıkarken toplam 11 asist gerçekleştirdi.