KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ ŞOK GELİŞME: Altay’da Şimşek depremi!

Pazar günü Kocaelispor’u konuk edecek olan Altay’da eklenen gelişme yaşandı. Bir süredir kulüple sıkıntılar yaşayan son haftaların formda takımı Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti. Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlarla boğuşan Altay'da şok bir ayrılık daha yaşandı. Sezona Tuna Üzümcü ile başlayan, ardından Djilali Bahloul'u dümene geçiren, kısa süre sonra Serkan Afacan'la anlaşan ancak istediği sonuçları yine alamayan ve yol ayrımına giden İzmir temsilcisinde bu sezon takımı çalıştıran dördüncü isim olan teknik direktör Yusuf Şimşek de tecrübeli futbolcuların takımdan ayrılmasını gösterdi.
TECRÜBELİLER DE AYRILDI
Şimşek, "Tek isteğim kadronun korunmasıydı. Marco, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması severek çalıştığım Altay'dan ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına. Saygılarımla" dedi. Dün yapılan idmana sadece genç isimler katıldı.
TOLGA ÜNLÜ DE URFA'YA GİDİYOR
ALTAY'A takımdan ayrılan oyuncular kervanına sağ bek Tolga Ünlü de katıldı. Siyah-beyazlılarda 3.5 sezondur görev yapan savunma oyuncusunun 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 2020- 21 sezonundan bu yana İzmir ekibinde görev yapan 34 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Altay formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Altay'da devre arasında takımdan ayrılan isimlerden Portekizli santrfor Marco Paixao da Şanlıurfaspor'la anlaşmıştı. Tolga ve Portekizli golcünün yeniden Urfa'da buluşması bekleniyor. Tolga Ünlü, Altay'da toplam 95 karşılaşmaya çıkarken toplam 11 asist gerçekleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.