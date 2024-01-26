Hayatlarının baharında 2 kuzen: İbrahim ve Abdullah yaşamını yitirdi

Kartepe İlçesinde oturan ve kuzen oldukları öğrenilen 2 genç, geçirdikleri feci kazada yaşamını yitirdi. Kaza yapan araçta bulunan 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 19 yaşında olan İbrahim Uyanık ve 16 yaşındaki Abdullah Yabar isimli kuzenlerin geriye fotoğrafları kaldı.