26 Oca 2024 - 15:32- Asayiş G:

Hayatlarının baharında 2 kuzen: İbrahim ve Abdullah yaşamını yitirdi

2 kuzen geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hayatlarının baharında 2 kuzen: İbrahim ve Abdullah yaşamını yitirdi mask
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Kartepe İlçesinde oturan ve kuzen oldukları öğrenilen 2 genç, geçirdikleri feci kazada yaşamını yitirdi. Kaza yapan araçta bulunan 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 19 yaşında olan İbrahim Uyanık ve 16 yaşındaki Abdullah Yabar isimli kuzenlerin geriye fotoğrafları kaldı.
# yaralı, kaza, Kartepe

26 Oca 2024 - 15:32 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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