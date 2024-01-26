KOCAELİGÜCÜ BAŞKANI HAMDİ YILMAZ ÇOK MUTLU...

KOCAELİGÜCÜ BAŞKANI HAMDİ YILMAZ MUTLULUĞUNU ŞU SÖZLERLE PAYLAŞTI:
"Kısa zamanda çok yorucu stresli ancak güzel işler başarmanın mutluluğunu yaşıyorum.Söz verdiğim gibi Kocaeligücü Spor Kulübü olarak ilk şehir dışı konaklamalı İnternational Cup Antalya turnuvasına katılımımızı iki grup halinde sağladık evlatlarım harika zamanlar geçirdi.Bundan sonraki süreçte de yine turnuvalara katılacak kendimizi geliştirmeye ve eğlenmeye devam edeceğiz."
Kocaeligücü Spor Kulübü
İrtibat:05303754626
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.