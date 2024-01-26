KOCAELİGÜCÜ BAŞKANI HAMDİ YILMAZ ÇOK MUTLU...

KOCAELİGÜCÜ BAŞKANI HAMDİ YILMAZ MUTLULUĞUNU ŞU SÖZLERLE PAYLAŞTI:

"Kısa zamanda çok yorucu stresli ancak güzel işler başarmanın mutluluğunu yaşıyorum.Söz verdiğim gibi Kocaeligücü Spor Kulübü olarak ilk şehir dışı konaklamalı İnternational Cup Antalya turnuvasına katılımımızı iki grup halinde sağladık evlatlarım harika zamanlar geçirdi.Bundan sonraki süreçte de yine turnuvalara katılacak kendimizi geliştirmeye ve eğlenmeye devam edeceğiz."

Kocaeligücü Spor Kulübü

İrtibat:05303754626