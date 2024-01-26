26 Oca 2024 - 16:21- Spor

Kocaelispor’da HAKAN ARSLAN-HAKAN YANDAŞ bombası!..

‘8’ numara pozisyonu için Sivassporlu iki adaşın simi öne çıktı. Hakan Arslan iki aydır Kocaelispor’un takibinde yer alıyordu. İsmi iyice parlatıldı, ancak Sivas’ta banko oynamaya başladı. Bu bölgeye diğer Hakan, Fenerbahçeli Mert Hakan Candaş ismi anılıyor. Kritik bir oyunculu kadrosuna katmak isteyen Kocaelispor, Fenerbahçe’de bu sezon süre almakta zorlanan 29 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir görüşme gerçekleştirecek.