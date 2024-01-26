Kocaelispor’da HAKAN ARSLAN-HAKAN YANDAŞ bombası!..

ÖNCELİK KİRALAMA
Piyasası ve maliyeti yüksek olan tecrübeli oyuncu ile birçok Süper Lig kulübü de ilgileniyor. Mert Hakan Yandaş için Kocaelispor yönetimi öncelikle yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak. Yarın yapılacak görüşmede Fenerbahçe yönetiminin geçici transfere onay vermesi beklenirken, Mert Hakan Yandaş’ın Kocaelispor’un teklifine ne yanıt vereceği merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Gizli - İkisi de Gelmez Bize Umut Vermeyin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.