26 Oca 2024 - 16:21- Spor G:

Kocaelispor’da HAKAN ARSLAN-HAKAN YANDAŞ bombası!..

‘8’ numara pozisyonu için Sivassporlu iki adaşın simi öne çıktı. Hakan Arslan iki aydır Kocaelispor’un takibinde yer alıyordu. İsmi iyice parlatıldı, ancak Sivas’ta banko oynamaya başladı. Bu bölgeye diğer Hakan, Fenerbahçeli Mert Hakan Candaş ismi anılıyor. Kritik bir oyunculu kadrosuna katmak isteyen Kocaelispor, Fenerbahçe’de bu sezon süre almakta zorlanan 29 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ile ilgili bir görüşme gerçekleştirecek.

Hakan Yağcıoğlu
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Kocaelispor’da HAKAN ARSLAN-HAKAN YANDAŞ bombası!.. mask
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Piyasası ve maliyeti yüksek olan tecrübeli oyuncu ile birçok Süper Lig kulübü de ilgileniyor. Mert Hakan Yandaş için Kocaelispor yönetimi öncelikle yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak. Yarın yapılacak görüşmede Fenerbahçe yönetiminin geçici transfere onay vermesi beklenirken, Mert Hakan Yandaş’ın Kocaelispor’un teklifine ne yanıt vereceği merak ediliyor.
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26 Oca 2024 - 16:21 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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