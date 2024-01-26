Araç Kiralarken Dikkat Etmeniz Gereken 7 Güvenlik Önlemi

Son zamanlarda araç kiralama hizmetleri oldukça yaygınlaşmaya başladı. Hem konforlu oluşu hem de kampanyalar sayesinde toplu taşımaya ya da kendi aracınızı kullanmaya nazaran hesaplı bir seçenek olmasıyla da sıkça tercih edilir hale geldi. Fakat araç kiralama aşamasında ve aracınızın sizde olacağı süre zarfında kendinizi güvence altına almanız gerekebilir, bunun için Enuygun araç kiralama uzmanları tarafından ele alınan 7 önemli maddeye dikkat etmenizde fayda var.

Araç kiralama firmasını seçerken detaylı bir araştırma yapın.

Araç kiralamaya karar verdiyseniz ilk dikkat etmeniz gereken şey sağlam ve bakımları yapılmış donanımlı bir araba seçmek. Bunun için de en doğru yol güven veren bir araç kiralama firmasını tercih etmeniz. Firmalar arasında karşılaştırma yapmak, yorumları, fiyatları ve güvenilirliklerini kıyaslamak için kendiniz zahmete girmek istemezseniz Enuygun.com benzeri fiyat karşılaştırma sitelerinden gönül rahatlığıyla kiralama alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Araç kiralarken seyahat sigortası yaptırmayı atlamayın.

Her ne kadar araç kiralama firmaları tarafından hizmete sunulan araçlar kasko ile güvence altında olsa da aracın sizin adınıza kayıtlı olduğu süre zarfında yaşayabileceğiniz kaza ve benzeri durumlarda masrafların sizin tarafınızdan karşılanması istenebileceği için buna önlem olarak seyahat güvencesi paketi alın. Kapsamları ve bedelleri firmadan firmaya değişiklik gösterebileceği için araştırmalısınız.

Yola çıkmadan önce araç donanımını kontrol edin.

Aracınızı teslim alırken araç içi ve dışında yer alan ekipmanların sağlam ve çalışır halde olduğunu kontrol edin. Özellikle lastik basınç seviyelerini, frenlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Öncesinde herhangi bir kusur ya da eksiklik olup olmadığını teyit etmek adına aracın teslim aldığınız halini video ve görsellerle kayıt altına alabilirsiniz.

Acil durum teçhizatlarının eksiksiz olduğundan emin olun.

İlk yardım araçlarının, krikonuzun ve yangın söndürme ekipmanlarının araç içinde yer alıp almadığını kontrol edin.

5. Ek hizmetlerden yararlanmak için firmanızla görüşün.

Güvenlik önlemleri deyip de aracınızı ve sürüş deneyiminizi daha güvenli kılacak ek hizmetlerden bahsetmemek olmaz. Uzun mesafeler kat edeceğiniz bir seyahatte mutlaka yorgunluk dalgınlık vb. Durumları bertaraf etmek adına ek sürücü hakkınızı tanımlayabilirsiniz. Kışın, mevsimin çetin yaşandığı şehirlere gidiyorsanız mutlaka ek hizmete tabi olup olmadığını kontrol ederek kar lastiği ve zincir temin edin. 12 yaşın altındaki çocuklarınızla seyahat ediyorsanız yine benzer şekilde araç kiralama firmanızın çocuk koltuğunu sağlayıp sağlamadığını kontrol ederek yola çıkmadan önce kendi eksiklerinizi tedarik edin.

6. Olası bir kaza anında ne yapmanız gerektiğini öğrenin.

Kazaya karışmanız halinde ne yapmanız gerektiğini öğrenmenizde fayda var. Örneğin kazadan sonra aracınızın olay yerinden kıpırdamadan aynı şekilde kalmasını sağlamalısınız. Öte yandan kaza sonrası prosedür hakkında öncesinde detaylı bilgi almanız önemli. Sözgelimi kazada sürücü kusurlu ise masraflar sürücüden istenebilir. Bu noktada aracın kaskosunun kapsamını bilmeniz işinize yarayabilir.

7. Acil durum iletişim bilgilerini not alın.

Yolculuğunuz boyunca başınıza gelebilecek herhangi bir aksilik halinde araç kiralama firmasına ulaşabilmek adına iletişim bilgilerini alıp mutlaka not edin. Yol yardımı vb. durumlarda destek alabileceğiniz iletişim adresleri elinizin altında olsun.