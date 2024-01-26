PIRASALI KİŞ (GLUTENSİZ) TARİFİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

MALZEMELER

4 dal pırasa,

1 orta boy havuç,

1 bardak (200 ml su bardağı) sorgum unu,

3 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 yemek kaşığı sirke,

1 tepeleme tatlı kaşığı karnıyarık otu tozu,

1 yumurta,

1 kase rendelenmiş peynir,

baharat,

tuz.

Sirke ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı, karnıyarık otu tozu sorgum ununa eklenir. Azar azar su eklenerek yoğurulur. Sertçe bir hamur elde edilir, üstü örtülerek dinlenmeye alınır. Pırasalar ince doğranır, havuç rendelenir, 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla kısık ateşte sotelenir. Yumuşayana kadar pişirildikten sonra kapağı açılarak soğumaya bırakılır.

Dinlendirilmiş hamur merdaneyle açılarak yağlanmış veya pişirme kağıdı yayılmış fırın kabına kenarları biraz yüksek olacak şekilde döşenir. 120 derece fansız ayarda pişmek üzere fırına konulur. Soğuyan içe 1 yumurta, peynir ilave edilerek karıştırılır. Tuz ve istenilen baharat eklenir. (Ben 1 tepeleme çay kaşığı zerdeçal, 1 tepeleme çay kaşığı karabiber ekledim.)

Kiş tabanı pişince üzerine hazırlanan iç yayılır ve fırında 140 derecede fanlı ayarda pişirilir. Üzeri kızarınca fırından çıkarılır.