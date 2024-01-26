Türk bayrağını indiren şahsa verilen ceza belli oldu

Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, topladığı geri dönüşüm atıkları ile sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir evin camında asılı olan Türk bayrağını çekerek koparttı.
Bayrağı buruşturarak, taşıdığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan ve kayıplara karışan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.
Sosyal medyada büyük tepki alan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şahsın ilk ifadesinde, bayrağı düşmek üzereyken gördüğünü, onun için aldığını ve evine asmak istediği için götürdüğünü söylediği öğrenildi.
Şahıs hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.