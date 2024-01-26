- Asayiş

Türk bayrağını indiren şahsa verilen ceza belli oldu

Eskişehir’de bir evin camında asılı olan Türk bayrağını alarak, topladığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

İhlas Haber Ajansı
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Türk bayrağını indiren şahsa verilen ceza belli oldu mask

Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, topladığı geri dönüşüm atıkları ile sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir evin camında asılı olan  Türk bayrağını çekerek koparttı. 

Bayrağı buruşturarak, taşıdığı geri dönüşüm atıklarının içine koyan ve kayıplara karışan şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada büyük tepki alan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen İbrahim K., gözaltına alındı. 


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şahsın ilk ifadesinde, bayrağı düşmek üzereyken gördüğünü, onun için aldığını ve evine asmak istediği için götürdüğünü söylediği öğrenildi. 

Şahıs hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi.
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26 Oca 2024 - 17:49 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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