Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın programı belli oldu

21. hafta
2 Şubat Cuma
20.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor
3 Şubat Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor
13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK
16.00 Kocaelispor - Adanaspor
19.00 Göztepe - Altay
4 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor
13.00 Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü
16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK
19.00 Giresunspor - Eyüpspor
22. hafta
9 Şubat Cuma
20.00 Çorum FK - Ümraniyespor
10 Şubat Cumartesi
13.30 Bodrum FK - Sakaryaspor
16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Altay - Erzurumspor FK
11 Şubat Pazar
13.30 Bandırmaspor - Göztepe
13.30 Adanaspor - Tuzlaspor
16.00 Boluspor - Kocaelispor
19.00 Manisa Futbol Kulübü - Giresunspor
12 Şubat Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.