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Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 21 ve 22. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın programı belli oldu mask

21. hafta

2 Şubat Cuma

20.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor

3 Şubat Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Boluspor
13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK
16.00  Kocaelispor - Adanaspor
19.00 Göztepe - Altay

4 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor
13.00 Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü
16.00 Gençlerbirliği - Çorum FK
19.00 Giresunspor - Eyüpspor

22. hafta

9 Şubat Cuma

20.00 Çorum FK - Ümraniyespor

10 Şubat Cumartesi

13.30 Bodrum FK - Sakaryaspor
16.00 Şanlıurfaspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Altay - Erzurumspor FK

11 Şubat Pazar

13.30 Bandırmaspor - Göztepe
13.30 Adanaspor - Tuzlaspor
16.00 Boluspor - Kocaelispor
19.00 Manisa Futbol Kulübü - Giresunspor

12 Şubat Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği
# Kocaelispor, Altay, Ümraniyespor, Eyüpspor

26 Oca 2024 - 17:51 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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