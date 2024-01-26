26 Oca 2024 - 17:51 - Spor

Trendyol 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 21 ve 22. hafta müsabaka programını duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 21 ve 22. haftanın karşılaşma programları şu şekilde: