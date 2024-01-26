CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti

CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere toplandı.

Toplantıda uzun süredir belediye başkanlığı yapan Battal İlgezdi’nin Ataşehir için yeniden aday gösterilmediği öğrenildi.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLER TASFİYE EDİLİYOR"

İlgezdi, sosyal medya platformu X üzerinden partisinden istifa ettiğini şu ifadelerle paylaştı:

- " Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor.

- CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

- Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

- Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

Kaynak: sözcü