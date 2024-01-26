26 Oca 2024 - 18:18- Asayiş G:

Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.N.S. (21), emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı mask

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Gebze'de E.N.S.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayın yaptığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
# Kadın, tespit

26 Oca 2024 - 18:18 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Her - Memlekette adelet yokki milletin çocuklarımızın ahlakını edebini bozmak için uğraşan bu namussuzlar neden serbest bırakılıyor Memlekette adam gibi bir anayasa yapmadılar

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 26 Ocak 18:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL