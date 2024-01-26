Müstehcen yayın yapan kadın serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Gebze'de E.N.S.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayın yaptığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Her - Memlekette adelet yokki milletin çocuklarımızın ahlakını edebini bozmak için uğraşan bu namussuzlar neden serbest bırakılıyor Memlekette adam gibi bir anayasa yapmadılar
Söz - Yapanın yanına kar kalıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.