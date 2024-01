Yine aynı isim duyurdu! İki ilçeye yeni hastane yapılacak!

AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, geçtiğimiz günlerde Derince Araştırma ve Eğitim hastanesi ile Seka Devlet Hastanesi'nin yenisinin yapılmak üzere yıkılacağını duyurmuştu. Hülagü bu sefer de Kartepe ve Başiskele'de yapılması planlanan hastaneleri duyurdu. Hülagü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kartepe ve Başiskele'li kardeşlerim ; Güzel bir haberi daha sizlerle paylaşmak istiyorum Sağlık Bakanlığımızca Kartepe ilçemize 150 ve Başiskele ilçemize 100 yataklı yeni hastane planlanmıs olup, Kocaeli İlimize hayırlı,uğurlu ve güzel hizmetlere vesile olmasını dilerim"

İlgili talepte şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı; Kocaeli İli Kartepe İlçesine 150 yataklı, Başiskele İlçesine ise 100 yataklı yeni bir hastane yapılmasının talep edildiği yazılar ve ekleri incelenmiştir. Kocaeli ili Merkez ilçelerinin toplam nüfusu (İzmit, Derince, Kartepe, Başiskele) TÜİK 2022 yılı verilerine göre 775.705 kişidir. İl merkezinde Bakanlığımıza bağlı 1.220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi, 275 yataklı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kocaeli Devlet Hastanesi ve 100 yataklı İzmit Seka Devlet Hastanesi sağlık hizmeti sunumuna devam etmektedir. TÜİK 2022 yılı verilerine göre Kartepe İlçesinin nüfusu 136.625 kişi, Başiskele İlçesinin nüfusu ise 116.650 kişidir. Her iki İlçemizde de Bakanlığımıza ait hastane bulunmamaktadır. Kocaeli İli Sağlık Hizmet Bölgesi Merkezi olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı hastaneleri on bin kişiye 15 (on beş) yatak ile hizmet vermektedir. Planlanan yatırımlar tamamlandığında ise on bin kişiye 18 (on sekiz) yatak kapasitesine ulaşılacak olup Sağlık Bakanlığı hastaneleri için Türkiye ortalaması halihazırda on bin kişiye 20 (yirmi) yataktır. Yukarda bahsedilen hususlar ve Bakanlığımızca yürütülmekte olan bölge tabanlı sağlık hizmetleri planlama çalışmaları kapsamında; Bakanlığımıza ait hastanesi bulunmayan Kartepe İlçesine 150 yataklı, Başiskele İlçesine ise 100 yataklı yeni bir hastane yapılması uygun görülmüş olup Bakanlığımız yatırım programına alınması hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim."