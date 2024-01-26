Kocaeli Dünya Gümrük Günü etkinlikleri

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan Dünya Gümrük Örgütü, o zaman ki adıyla Gümrük İşbirliği Konseyi ilk toplantısı 26 Ocak 1953 tarihinde 17 Avrupa ülkesinin katılımıyla Brüksel’de yapılmıştı. Bugün, uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştiren 182 üyeye sahip olan Örgüt, 1994 yılındaki Konsey toplantısında, Dünya Gümrük Örgütü adının kullanılmasına karar verdi. Örgütün ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak günü, üye ülkelerde Gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla “Dünya Gümrük Günü” olarak kutlanmakta.

2024 yılı Dünya Gümrük Günü için "Geleneksel ve Yeni Ortaklarla İşbirliğinde Gümrükler" teması belirlendi.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde 18 İdaremizde, 941 personelle, 40 liman/İskele, 261 antrepo ve geçici depolama ile iki hava limanında 24 saat hizmet verilmekte.

Bu idarelerden 2023 yılında, 85,3 milyar Dolar ithalat, 41,1 milyar Dolar ihracat gerçekleştirildi. Bölge Müdürlüğünün Türkiye genelinde Dış Ticaret Hacminde 2. sırada yer alıyor. Türkiye'nin, İthalatının %25’i, İhracatının %17’si, Dış Ticaret Hacmini %22’si, Gümrüklerdeki vergi tahsilatının %31’i, Tüm vergi tahsilatının %8’i, Türkiye genelindeki Otomotiv İthalatının %73’ü ve Otomotiv İhracatını %52’si Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleşiyor.

Kocaeli'de, 4 X-Ray 2 hızlı bot, Bölgemizde toplam 6 X-Ray ile hizmet verilmekte kaçakçılık ve vergi kaybına dönük işlemlerle etkin mücadele ediliyor. 2023 yılında, Gümrüklü saha ve bölgede yol güzergâhı ile görev alanındaki illerde insan, kimyevi malzeme, araç, belgede sahtecilik, akaryakıt, makine aksamı ve yedek parça, mühür bozma, sigara ve uyuşturucu gibi muhtelif ürünlerde 52 olayda 101 Milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleşti

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’ndan ziyaret

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu 26 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle ziyarette bulundu. İlk olarak Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünü ziyaret eden Tipioğlu daha sonra Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başta Bölge Müdürü olmak üzere tüm gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Gününü kutlayan Tipioğlu çalışmalarda başarılar diledi.

Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak da kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Şaban Cebeci de eşlik etti.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü Atatürk Anıtı’na Çelenk Koyma Töreni

Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, İdare Yöneticileri, personel ve gümrük müşavirlerinin katılımı ile 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu. Tören sonunda Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak tüm personelin Dünya Gümrük Gününü kutladı.

Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Bölge Müdürlüğü binasının önünde Kızılay Otobüsünde gümrük personelleri, iş takibinde bulunan mükellefler, her yıl 26 Ocak Gümrük Günü’nde olduğu gibi bu yıl da kan bağışında bulundu. Kızılay yetkilileri de kan bağışının önemine dikkat çekerek bağışta bulunanlara teşekkür etti. Tüm katılımcılara Kızılay Kan Merkezince “Her Kan Bağışı’nın 3 Hayat Kurtardığı ve Kan’ın acil Değil Sürekli İhtiyaç” olduğu vurgulandı.