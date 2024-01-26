26 Oca 2024 - 20:14- Asayiş G:

5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Körfez ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Apartman sakinleri ise zaman zaman korku dolu anlar yaşadı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
# inceleme, acil, sağlık

26 Oca 2024 - 20:14 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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