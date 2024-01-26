Babacan'dan AKP'ye sarı kart!



Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bugün gününün büyük bir kısmını Kocaeli’ye ayırdı. Öğle saatlerinde Karamürsel’e gelen Genel Başkan Ali Babacan, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Kartepe’ye geçen Ali Babacan, burada da esnaf ile bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise İzmit Merkezde bulunan İl Başkanlığına geçen Babacan, burada basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası Babacan Karamürsel, Kartepe, Körfez, Darıca, Dilovası, İzmit, Kandıra ve Gebze ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

“SIK SIK KARŞINIZDA OLACAĞIZ”

Zeynep Sudan etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, “Bu ziyaret partimizin Kocaeli’ye olan önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Kocaeli ilimizde de hem partimizi hem genel başkanımızı en iyi şekilde temsil etmekteyiz. Hep birlikte DEVA Partisi olarak şehrimizin geleceğine yön vermek için emin adımlar atmaya kararlıyız. Adaylarımız ile sizlerin karşınızda sık sık yer alacağız. Adaylarımız halkımızın beklentisini karşılamak için çalışacaktır. Kocaeli halkının güvenini kazanmak, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek hedefimizdir. DEVA Belediyeciliği ile sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN DOĞRULARI İŞARET EDECEĞİZ”

Daha sonra kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz yola çıkarken insan onuruna yaraşır bir hayat dedik. En temel ihtiyaçların karşılanması var. Çocuk işçiliğini önleyecek adımlar var. Hepsinden önemlisi hukuk var, adalet var. Bir eksiğe bile razı değiliz. Tek bir insanın bile mutsuz olmasına razı değiliz. Popülist siyaset ile meşgul olanlar, laf üretmeyenler söylediklerimizden memnun olmayacaklardır ama biz yanlışlarını söyleyeceğiz. Onlar hakaret, iftira sıralayak ama biz vatandaş aç diyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu iktidara her daim cevap verip doğruları işaret edeceğiz. Bu ülkenin insanları iyi yaşamayı hak ediyor” dedi.

“NEREYE GİTSEK FERYAT VAR”

Konuşmasına gençlere seslenerek devam eden Babacan, “Her gün kafayı başka birine takan siyasilerden sıkılmadınız mı? Çözüm üretemeyip sizi oyalamaya çalışanlardan sıkılmadınız mı? Yeni ekran kartı almak için kafa yormak istemiyorsanız adresiniz burası. Sizin yeriniz burası, sizin yeriniz deva partisi. Gençlerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz” dedi. “Eğer bir üniversite öğrencisi şehir dışında okuyup yurt çıkmadıysa hali perişan. Türkiye’nin neresine gitsek büyük bir feryat var” dedi.

“BAHANE ÜRETMEK KOLAY”

Esnaf ziyaretleri ile ilgili konuşan Babacan, “Bunların tek sebebi kötü yönetim. Düzgün ve dürüst kadroların iş başında olmaması var. Bu işleri hiç yapmamış olsak derdik ki devleti yönetenlerin bir bildiği var. Ya da iş çok zor deriz ama öyle değil. Yok dış güçlermiş, başka şeylermiş, Ekonomideki başarısızlığa bahane üretmekten kolayı yok. Dürüst ve iyi kadrolar kurduk. Bu sıkıntının tek sebebi ülkenin kötü yönetilmesi. İLk defa bir nesil kendinden sonraki neslin refahını düşünür oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu. İlk defa bir nesil kendinden önceki nesilden daha zor şartlarda yaşıyor.

“KOCAELİ’NİN SORUNLARINA DEĞİNDİ”

Kocaeli’deki sanayinin güçlenmesini merkeiz hükümetten ve belediyelerden desteklemek şart. Sanayi yatırımlarının Kocaeli’nin doğasına zarar vermeden yapılacağı bir belediyecilik anlayışı çok önemli. Burası tabiat harikası. Sanayi genişlerken bu kültüre bakmak lazım. Belediyecilik ile ilgili sorunların farkındayız. Öğrencilerin gecenin karanlığında işe gidiyor. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi başıboş sokak köpekleri Kocaeli’nin en büyük sorunlarından biri. Biz bu işi modern barınaklarla, özel kaynaklar ile insani bir şekilde insana yakışır bir şekilde çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞEHİR NASIL YÖNETİLİYOR GÖRECEKSİNİZ”

Deprem tehlikesine de değinen Babacan, “Kocaeli gibi depremde sevdiklerini toprağa vermiş bir şehre çok özel bir çalışma gerekiyor. Kurulduğumuzdan hemen sonra afet eylem planı açıkladık. Her şey hazır. Bu işi hesaplı yapmak zorundayız. Kİra ve ödeme desteklerini iyi olması lazım. Yerelde öyle çözümler üreteceğiz ki merkezi hükümete örnek olacak. Mülakatlarda torpil olmadan evlatlarımız işe girebiliyor diyecekler. İktidara şehir nasıl yönetiliyor diye göstereceğiz ki ülke nasıl yönetiliyor görecekler. Seçim geliyor diye apar topar hazırlanan planlardan değil. İki sene önce hazırladık. biz belediyeyi iyi yönetiriz, düzgün yönetiriz aynı zamanda temiz yönetiriz” dedi.

“KOCAELİ KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK”

Bu yerel seçimler belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi seçeceğiz. Ancak bu seçim aynı zamanda merkezi hükümete uyarı imkanı veriyor bize. Eğer iktidar yanlış yapıyor diyorsanız bu seçim ‘Aklını başına al’ deme seçimidir. Bu seçim iktidara sarı kart gösterme seçimidir. Kocaeli iyi yönetilsin, temiz yönetilsin diyeceğiz. Bugün Kocaeli, yarın tüm Türkiye. Bu seçimde sarı kart, gelecek seçimde Kırmızı kart. Kocaeli kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

KURUMLAR REZİL DURUMDA

Bizde becerikli, dürüst işini yapan kadrolar var. Düzgün insanları iş başına getirdiğinizde o iş yürüyor. Devletin kademelerinde işini dürüst yapanların sayısı çok az. Kurumlar rezil durumda” dedi.