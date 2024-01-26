İşte Babacan'ın Kocaeli'deki adayları

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bugün gününün büyük bir kısmını Kocaeli’ye ayırdı. Öğle saatlerinde Karamürsel’e gelen Genel Başkan Ali Babacan, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Kartepe’ye geçen Ali Babacan, burada da esnaf ile bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise İzmit Merkezde bulunan İl Başkanlığına geçen Babacan, burada basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası Babacan Karamürsel, Kartepe, Körfez, Darıca, Dilovası, İzmit, Kandıra ve Gebze ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Babacan yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini ifade ederek ilerleyen günlerde eksik ilçelerin ve BÜyükşehir Belediyesinin adayının açıklanacağını ifade etti.

“KAPILARI KAPATMADIK”

Yerel seçimlerde işbirliği ile ilgili fikirlerini aktaran Ali Babacan, “Yerel seçimlerde hukuken ittifak diye bir durum yok. İşbirliği denilebilir. Biz hiçbir parti ile işbirliği yapmadık. Yerelden bazı illerimizden genel merkeze işbirliği önerileri geldi. Bu öneriyi getiren arkadaşlara dedik ki. Partilerin genel merkezlerinin haberi var mı diye sorduk ama cevap alamadık. Genel Merkezlerin onayı ile olur. Bugüne kadar Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir parti ile işbirliği anlaşmamız olmadı ama 20 Şubat’a kadar süre var. Olur da bir işbirliği teklifi gelirse, ve ilgili partilerin genel merkezlerinin olumlu görüşleri ile olabilir. Biz tamamen kapıyı kapatmadık. Ama yerel seçimde kendi adaylarımız ile seçime koşuyoruz” dedi.





DEVA Partisi Genel Başkanı tarafından açıklanan adaylar ;

Körfez Belediye Başkan Adayı Orhan Bozkurt,

Darıca Belediye Başkan Adayı Muhammet Ali Ünsür,

Dilovası Belediye Başkan Adayı Ali Çelik,

İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan,

Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir,

Gebze Belediye Başkan Adayı Mükail İzgin

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Yunus Kati

Kartepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Nuhoğlu