Babacan: "Döküldüğünü bilmiyorduk"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan bugün gününün büyük bir kısmını Kocaeli’ye ayırdı. Öğle saatlerinde Karamürsel’e gelen Genel Başkan Ali Babacan, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra Kartepe’ye geçen Ali Babacan, burada da esnaf ile bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise İzmit Merkezde bulunan İl Başkanlığına geçen Babacan, burada basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası Babacan Karamürsel, Kartepe, Körfez, Darıca, Dilovası, İzmit, Kandıra ve Gebze ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

“KURUMLARI 5 PARALIK ETTİLER”

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, İzmit Merkez Bankası şube binasının durumu üzerinden ekonominin özetini yaptı. Babacan, “Merkez Bankasının İzmit şubesinin önünden geçtik. Binaya birşey giydirmişler. Nedir bu diye sorduk. Binanın döküldüğü düşen parçalar için önlem alındığı söylendi. Ankara’daki Merkez Bankası’nın döküldüğünü biliyorduk da İzmit’teki merkez bankası binasının duvarlarının döküldüğünü bilmiyorduk. Gerçekten çok yazık. Bu ülkenin en güçlü olması gereken kurumların itibarını 5 paralık ettiler.

“ÜLKENİN BAŞINA EN BÜYÜK FELAKETİ GETİRDİLER”

Merkez bankası cayır cayır kur korurken emeklinin parası korunmaz. Kur korumalı mevduat diye ülkenin başına en büyük felaketi getirdiler. Nas diyerek insanlarımızın dini inançlarını istismar ediyor. Bir gece ansızın gelebilirim diyip davul zurna ile gidip ben size söylemedim diyor. Ülkemiz daha iyi yönetilmeye layık. Nasıl yapacağımızı da seçilen belediye başkanlarımız ile göstereceğiz” dedi.