Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ediyordu, yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'de bir eve operasyon düzenledi. Evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 200 gram skunk, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, nem cihazı, pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve havalandırma aspiratörü ele geçirildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.