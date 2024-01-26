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Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ediyordu, yakalandı

Derince ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ediyordu, yakalandı mask
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'de bir eve operasyon düzenledi. Evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 200 gram skunk, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, nem cihazı, pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve havalandırma aspiratörü ele geçirildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
# tespit

26 Oca 2024 - 21:08 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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