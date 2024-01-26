Evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ediyordu, yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'de bir eve operasyon düzenledi. Evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 200 gram skunk, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, nem cihazı, pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve havalandırma aspiratörü ele geçirildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Büyütmek için resme tıklayın
# tespit
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.