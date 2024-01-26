Yemek siparişleri gelmeyince pompalı tüfekle saldırdılar

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan bir dönercide meydana geldi.
İddiaya göre yemek siparişi veren 3 şahıs, yemekleri gelmeyince dönercinin olduğu yere gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.
Kırılan camlar nedeniyle başından yaralanan dükkan sahibi C.K, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.