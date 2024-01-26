İYİ Parti'nin Ankara turundan destek çıktı!

Körfez’de, 2024 yerel seçimleri için çalışmalar sürdüren dİYİ Parti ilçe yönetimi, diğer siyasi partilerin desteğini almak üzere Ankara ziyaret turu düzenledi. İlçe Başkanı Mehmet Candemir, Körfez Belediye Meclis Üyesi aday adayı Fırat Türker Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek Milletvekilleri ile görüştüler.

Ziyaret sırasında özellikle Gelecek Partisi’nin milletvekilleri Fırat Türker’e büyük ilgi gösterdiler. Yapılan sohbetler sonrasında Saadet Partisi Milletvekilleri, Milli Yol Partisi Genel Merkez yöneticileri, Liberal Demokrat Partisi Genel Merkez yetkilileri ile seçimler hakkında görüşmeler yapıldı. Seçimlerde gerekli çalışmaların yapılması için il ve ilçe yönetimlerine bilgi verileceği söylendi ve İYİ Parti ekibi mutlu şekilde geri döndüler.

Yorucu maratonu başarıyla tamamlayan Mehmet Candemir ve Fırat Türker, geri döndükten sonra moral veren gelişmeleri Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’na da aktardılar. Geri dönen ekip, seçimlerde birlikte hareket etmeyi planladıkları siyasi partilerin il ve ilçe yönetimleri ile görüşmek üzere hazırlıklara başladılar.