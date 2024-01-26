Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Elbistan'da saat 21.25'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: DEPREM 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 3.9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.