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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 21.25'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem mask

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Elbistan'da saat 21.25'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: DEPREM 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 3.9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
# oldu, Deprem

26 Oca 2024 - 21:46 - Asayiş

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