Kocaeli'de 6 ilçede elektrik kesintisi!

|KARTEPE
|ACISU, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE
|AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, ALKAN SK., ÇEVRİM SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KAHVE, KAHVE SK., KAYA SK., KEKİK SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., SEÇKİN SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., YALDIZ SK.
|27.01. 2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR
|AKYOL SK., ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YILDIRIMLAR CD.
|27.01.2024
|09:00
|17:00
|KÖRFEZ
|KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN
|DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|27.01.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BAGDAT, BAĞDAT CD., ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, KETEN SK., MELEK, MELEK SK., TURNA, TURNA SK., YAKACIK SK.
|27.01.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|ATAŞEHİR
|İZMİT.. CD.
|27.01.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|DERBENT, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK
|AKKUŞ SK., AKMEŞE YOLU CD., ALACA SK., BAŞTÜRK SK., BAYRAKLI SK., BERIL, BERİL SK, BİTKİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., D-100 KARAYOLU, DOĞRU SK., GÖKÇEN SK., GÜZEL SK., HACI İBRAHİM CD., HASAN YILMAZ CD., HASANPASA, HASANPAŞA CD., KAMU CD., KESKİN SK., KOCATÜRK SK., KORKMAZ SK., KUTLU SK., LOZAN SK., MUSTAFA ÖZ CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZ SK., ÖZBİL SK., ÖZCANLAR SK., ÖZDEMIR ATMAN, ÖZDEMİR ATMAN CD., PASALI, SADUN ATIĞ CD., SANDAL SK., SEVER SK., ŞEHİT FATİH KABAN CD., ŞENTÜRK SK., TANRIKULU, TANRIKULU SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., TETİK SK., TOPAL, TOPAL SK., TOPUZ SK., TOR SK., TURHAN SK., TÜRKÖZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., YÜKSEL SK., ZAFİYET SK., ZİNDE SK.
|27.01.2024
|09:00
|14:00
|KARTEPE
|NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE
|SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK.
|27.01.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|ÇINARLI, FATİH SULTAN
|ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK.
|27.01.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ESENYEL SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK.
|27.01.2024
|09:00
|17:00
|ÇAYIROVA
|AKSE
|446. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 497/1. SK., 510. SK.
|27.01.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|KARAKÖPRÜ
|GÜL SK., GÜLBAHÇE SK., NİLAY SK., ÖZLEM SK., ULU, ULU SK.
|27.01.2024
|10:00
|16:00
|DARICA
|BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR
|AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAŞ SK., ALİYE SK., ANKA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AYAN SK., AYDOĞAN SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BORA, BORA SK., CENGIZ, CENGİZ SK., CEZBE, CEZBE SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇUBUK, ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., ECEHAN SK., EDİP SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., EMIN, EMİN SK., ERIS, ERİŞ SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FERIT, FERİT SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEDİK SK., GENÇLİK SK., GÜMÜS, GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜRSEL SK., HANEDAN SK., HİSAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ISTASYON, ISTASYON CD., İNCİ SK., İSTASYON CD., KAFKAS, KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KOSOVA SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHİR SK., MEHMET AKİF CD., MERCAN, MERDIVEN, MERDİVEN SK., NACAR SK., NAMZET SK., NUH SK., ÖZDEL SK., REİS SK., REŞİT SK., SACİT SK., SAHRA, SAHRA SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, ULAS, ULAŞ SK., ÜNLÜ SK., VEZIR, VEZİR SK., YARENLER, YARENLER SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ, ZÜMER, ZÜMER SK.
|27.01.2024
|08:30
|16:00
- Gündem
Kocaeli'de 6 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 27 Ocak Cumartesi günü 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
# elektrik kesintisi, cumhuriyet, 2024, eğitim, yeni, Kartepe, Atatürk, gazi
26 Oca 2024 - 22:26 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
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