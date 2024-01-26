26 Oca 2024 - 22:41- Asayiş G:

Vatandaşı 85 bin TL dolandıran sahte polis yakalandı

Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Vatandaşı 85 bin TL dolandıran sahte polis yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan S.D., vatandaşı 85 bin TL dolandırdı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren S.D'yi tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde S.D. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit

26 Oca 2024 - 22:41 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL