Vatandaşı 85 bin TL dolandıran sahte polis yakalandı

Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan S.D., vatandaşı 85 bin TL dolandırdı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren S.D'yi tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde S.D. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.