Yine Kocaeli yine kaçak göçmen! Bitmiyorlar...

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde İzmit, Dilovası ve Körfez ilçelerinde yapılan uygulamalarda toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri akabinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne (GÖKSEM) teslim edildi. M.Ş. isimli şahsa ise göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
# Dilovası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.