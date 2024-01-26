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Evli kadınlar bu haber size ! Pazartesi yeni bir dönem başlıyor

Evli kadınların tamamını ilgilendirecek olan karar çıktı. Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni kanunla beraber evli olan kadınlar artık soyadlarını tek başlarına kullanabilecek.

Evli kadınlar bu haber size ! Pazartesi yeni bir dönem başlıyor mask

AYM tarafından alınan karara göre Türk Medeni Kanununda yer alan, “Evlenen kadının kocasının soyadını alacağı ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabileceği, kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamayacağı” maddesinin birinci cümlesi iptal edilmiş ve yine AYM tarafından TBMM’ye “ kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme” yapılması için 9 aylık bir zaman dilimi tanımlanmıştı.

Yüksek Mahkeme tarafından 28 Nisan tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’nin yükümlülük süresi ise 28 Ocak tarihinde doluyor. TBMM’nin bu süre zarfında konu ile alakalı yasal düzenlemeyi yapması gerekiyordu.

Düzenlemelerin yeni yargı paketinde ele alınacağı bilgisi edinildi.

İPTAL KARARINDA CİNSİYETLER ARASI EŞİTSİZLİKTİR İBARESİ YER ALIYOR

AYM’nin iptal kararında erkek ve kadın arasında cinsiyet eşitsizliği olduğu belirtildi. İptal kararında yapılan değerlendirme ise şu şekilde:

“Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır."

Kaynak: yeniçağ

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26 Oca 2024 - 22:58 - Yaşam

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