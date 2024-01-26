ÇEDES Projesi'yle okullara giren Diyanet el yükseltti: Abi ve ablalar işbaşında!

Eğitimde uzun süredir ÇEDES kapsamında “manevi danışman” sıfatıyla din görevlilerinin okullarda faaliyet göstermesi tartışılırken Diyanet’ten tepki çeken bir proje daha geldi.

Diyanet, önceki gün “Genç Gönüllüler, Çocuk Gönüllülerle Buluşuyor” adında yeni bir “değerler eğitimi” projesi açıkladı. “Çocukların Kuran’a ve sünnete uygun olarak yetiştirilmesi” amacıyla geliştirilen proje kapsamında; ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri Diyanet gençlik merkezleri ve camilerde din görevlileri ve manevi danışmanlar gözetiminde birtakım faaliyetler yürütülecek.

Bunun yanı sıra lise ve üniversite öğrencilerinden seçilecek “Diyanet Genç Gönüllüleri” ev ödevlerinde ilkokul öğrencilerine rehberlik edecek. Diyanet’in MEB’e bağlı okullarda öğrenim gören çocukları proje kapsamına alırken bakanlıkla protokol imzalamaması ise dikkat çekti. Eğitimciler söz konusu projeye tepki gösterdi.

‘ALAN AÇILIYOR’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Diyanet, FETÖ’nün yöntemlerini tekrardan uygulamaya koyarak adeta onun izini takip ediyor. Bu projeyle FETÖ’den anımsadığımız ‘abi-abla’ modeli, Diyanet, aracılığıyla resmiyete dökülmeye çalışılıyor. MEB görevini yapmayarak Diyanet’e ve tarikatlara alan açıyor. Böylece milli eğitim, dini eğitime dönüştürülüyor” dedi.

Eğitimci Özgür Bozdoğan ise “Bu ÇEDES’i de aşan ileri bir adım. Diyanet MEB’in yerini mi alacak? Bunun yanı sıra ‘Genç Gönüllülerin’ nasıl seçileceği de belirsiz. Çocuklar bu kişilere nasıl emanet edilecek? Bu ‘abi-abla’ modelinin geçmişte nasıl işlediğini ve sonuçlarını da acı bir şekilde deneyimledik. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Kaynak: cumhuriyet