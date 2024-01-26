Cumhuriyet Halk Partisi bugün Genel Merkezi’nde bugün öğle saatlerinden itibaren aday belirleme çalışmaları için Parti Meclisi toplandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı’nın adaylıkları toplantıda görüşüldü resmen onaylanmış oldu.
- Siyaset
Hürriyet ve Balıkçı resmen aday!
CHP Parti Meclisi Hürriyet ve Tayfun Balıkçı'nın adaylığını resmen onayladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.