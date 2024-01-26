Hürriyet ve Balıkçı resmen aday!

Cumhuriyet Halk Partisi bugün Genel Merkezi’nde bugün öğle saatlerinden itibaren aday belirleme çalışmaları için Parti Meclisi toplandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı’nın adaylıkları toplantıda görüşüldü resmen onaylanmış oldu.