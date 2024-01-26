İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 23 Ocak tarihinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan işyerinden piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan malzemeler çalındı. İş yeri sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayı M.A.Ç., K.G., E.Ö. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Bugün yapılan çalışma neticesinde 3 şüpheli yakalandı, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.
# tespit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.