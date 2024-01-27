CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı.
Adayların kesinleşmesi için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.
MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
PM toplantısı sürerken İstanbul ilçelerinde aday gösterilen isimler açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu isimleri duyurdu:
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Esenler: Hasan Dalkıran
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şişli: Emrah Şahan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.