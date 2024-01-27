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CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Martta yapılacak yerel seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme toplantıları sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul ilçe adaylarını duyurdu.

Anadolu Ajansı
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CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu mask

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı. 

Adayların kesinleşmesi için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.

MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

PM toplantısı sürerken İstanbul ilçelerinde aday gösterilen isimler açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu isimleri duyurdu:

Arnavutköy: Tekin Aras

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Emrah Şahan
# aday, seçim, 2024, büyük, chp

27 Oca 2024 - 00:05 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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