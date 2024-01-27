CHP Çayırova adayı belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'de aday belirleme mesaisi devam ediyor. CHP'de Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi art arda toplandı. Toplantıda çıkan kararda CHP'nin Çayırova adayı Muharrem Gökçe oldu.

MUHARREM GÖKÇE KİMDİR?

2019 Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’den Çayırova Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen Gökçe, aslen Tokatlı. İstanbul Üniversitesi mühendislik fakültesi mezunu olan Gökçe, evli ve 3 çocuk babası.