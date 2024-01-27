- Siyaset

CHP'de 209 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı! İşte tam liste

CHP’de İstanbul ve Ankara’nın ilçeleri de dahil olmak üzere 209 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP'de 209 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı! İşte tam liste mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi  CHP’de aday belirleme sürecini hızlandı.

Merkez Yönetim Kurulu, adayların kesinleştirmek üzere dün toplandı.

MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

PM toplantısının ardından İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri de dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP’nin 209 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları şu şekilde:
# büyük, chp, aday

27 Oca 2024 - 01:44 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL