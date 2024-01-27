CHP'de 209 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı! İşte tam liste

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday belirleme sürecini hızlandı.
Merkez Yönetim Kurulu, adayların kesinleştirmek üzere dün toplandı.
MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
PM toplantısının ardından İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri de dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.
CHP’nin 209 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları şu şekilde:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.