CHP'de 209 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı! İşte tam liste

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday belirleme sürecini hızlandı.

Merkez Yönetim Kurulu, adayların kesinleştirmek üzere dün toplandı.

MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

PM toplantısının ardından İstanbul ve Ankara'nın ilçeleri de dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP’nin 209 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları şu şekilde: