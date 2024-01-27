SSK ve Bağkur emeklilerinin ek ödemeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm engelleri ve tüm finansal krizlere rağmen istikrarla büyüyen ekonomimiz dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeostratejik konumumuz, büyük sorumluluklar yüklemektedir.

"ONLAR ÜLKEMİZİN EMEK VERENLERİ VE ÜLKEMİZİN EMEKTARLARIDIR"

85 milyon vatandaşımızın refahı Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır. Emeklilerimizin önemli süreci sosyal, ekonomik ve ruhsal anlamda huzur içinde geçirmelerini sağlamak en büyük temennimizdir. Onlar ülkemizin emek verenleri ve ülkemizin emektarlarıdır.

2024 yılını sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile emekliler yılı ilan ettik. Emekliler yılımıza dair ilk adımı emeklilerimize yapılan ek zamla atmış olduk. 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerimize yüzde 49.25 artış sağlamıştık. SSK ve Bağkur emeklilerimize yüzde 37.57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11.68 puan artış daha ilave ederek emekli artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik.

"1 HAFTA İÇERİSİNDE EMEKLİLERİMİZİN HESABINA YATMIŞ OLACAKTIR"

SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranlarını memur emeklisi maaş artışları gibi yüzde 49.25’e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Son zam oranları resmi gazetede yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır. Güçlü iradeleri ile bizlere destek olan sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca şükranlarımı arz ederim."

Kaynak: MİLLİYET