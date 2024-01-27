27 Oca 2024 - 08:57- Gündem G:

Gölcük'e yeni kaymakam atandı!

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

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Gölcük'e yeni kaymakam atandı! mask
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanser tedavisi gören Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, 63 yaşında vefat etmişti. Bir süredir atama bekleyen Gölcük Kaymakamlığına Adana'nın Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin atandı.

ADI SOYADIESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ
MÜFİT GÜLTEKİNADANA-SARIÇAM KAYMAKAMIKOCAELİ-GÖLCÜK KAYMAKAMI
FATİH ERDOĞANKOCAELİ VALİLİĞİ KAYMAKAM ADAYIKARAMAN- ERMENEK KAYMAKAMI
ERDEM KARANFİLKOCAELİ VALİLİĞİ KAYMAKAM ADAYISAMSUN-KAVAK KAYMAKAMI

KAYMAKAM MÜFİT GÜLTEKİN KİMDİR?

07.05.1977 tarihinde Ankara ili Polatlı ilçesinde doğdu ve ilk-orta öğrenimini Polatlı’da tamamladı. Ankara Gazi Teknik Lisesini bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İngiltere’de Londra Middlesex Üniversitesinde 1 yıl süre ile yabancı dil eğitimi aldı. 3 yıllık staj ve eğitim sürecinden sonra sırasıyla; Bursa / Büyükorhan Kaymakamlığı, Kilis / Elbeyli ilçesi Kaymakamlığı, Mardin Vali Yardımcılığı, Mardin / Yeşilli Kaymakamlığı, Balıkesir / Savaştepe Kaymakamlığı, Osmaniye / Bahçe Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2020/362 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sarıçam Kaymakamlığına atanan Kaymakam Müfit Gültekin evli ve 2 çocuk babası olup, eşi Gül Hanım Felsefe Öğretmenidir.

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27 Oca 2024 - 08:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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