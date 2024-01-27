Gölcük'e yeni kaymakam atandı!

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanser tedavisi gören Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, 63 yaşında vefat etmişti. Bir süredir atama bekleyen Gölcük Kaymakamlığına Adana'nın Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin atandı.

ADI SOYADI ESKİ GÖREVİ YENİ GÖREVİ MÜFİT GÜLTEKİN ADANA-SARIÇAM KAYMAKAMI KOCAELİ-GÖLCÜK KAYMAKAMI FATİH ERDOĞAN KOCAELİ VALİLİĞİ KAYMAKAM ADAYI KARAMAN- ERMENEK KAYMAKAMI ERDEM KARANFİL KOCAELİ VALİLİĞİ KAYMAKAM ADAYI SAMSUN-KAVAK KAYMAKAMI

KAYMAKAM MÜFİT GÜLTEKİN KİMDİR?

07.05.1977 tarihinde Ankara ili Polatlı ilçesinde doğdu ve ilk-orta öğrenimini Polatlı’da tamamladı. Ankara Gazi Teknik Lisesini bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İngiltere’de Londra Middlesex Üniversitesinde 1 yıl süre ile yabancı dil eğitimi aldı. 3 yıllık staj ve eğitim sürecinden sonra sırasıyla; Bursa / Büyükorhan Kaymakamlığı, Kilis / Elbeyli ilçesi Kaymakamlığı, Mardin Vali Yardımcılığı, Mardin / Yeşilli Kaymakamlığı, Balıkesir / Savaştepe Kaymakamlığı, Osmaniye / Bahçe Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2020/362 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sarıçam Kaymakamlığına atanan Kaymakam Müfit Gültekin evli ve 2 çocuk babası olup, eşi Gül Hanım Felsefe Öğretmenidir.