27 Oca 2024 - 09:11- Siyaset

CHP'NİN PM'Sİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYINI YİNE ES GEÇTİ

CHP Genel Merkezi’nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde 8 büyükşehirin adayları belli oldu. Parti Meclisinde Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı yine açıklanmadı.