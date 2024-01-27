27 Oca 2024 - 09:11- Siyaset G:

CHP'NİN PM'Sİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYINI YİNE ES GEÇTİ

CHP Genel Merkezi’nde yapılan PM toplantısının ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde 8 büyükşehirin adayları belli oldu. Parti Meclisinde Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı yine açıklanmadı.

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CHP'NİN PM'Sİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYINI YİNE ES GEÇTİ mask
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İŞTE CHP'NİN 8 BÜYÜKŞEHİR ADAYI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterilirken; Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri ÇavuşoğluDiyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer PekdemirErzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan AtilaMuğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet ArasSakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize ÇeroğluTrabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar  oldu.
# chp, CHP Genel Merkezi’, PM, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, CHP Kocaeli, oldu, aday

27 Oca 2024 - 09:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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