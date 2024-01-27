CHP'NİN PM'Sİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYINI YİNE ES GEÇTİ

İŞTE CHP'NİN 8 BÜYÜKŞEHİR ADAYI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday gösterilirken; Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.