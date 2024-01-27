Marketlerde bir gecede 700 ürüne zam!

VATANDAŞLAR, yeni maaşlarını almak için gün sayarken iğneden ipliğe her üründe fiyatlar hız kesmeden artmaya devam ediyor. Yıllardır süren hayat pahalılığı gerçeğiyle 2024’te de karşı karşıyayız. Asgari ücret başta olmak üzere maaşlara yeni yılda yapılan zamların ardından, yüzlerce ürüne zam yağdı. Zincir marketler bir gecede 700 ürünün etiketini değiştirdi. Gelen son zamların ardından asgari ücretli, emekli, öğrenci ve çalışanların satın alma gücü iyice geriledi.

Zam furyasının ‘şampiyonu’ ise çiğ süt fiyatına gelen yüzde 17.4’lük zamdan sonra süt ürünleri oldu. Peynirden yoğurda her ürünün fiyatı adeta uçtu. 150 liraya satılan yoğurt, bir gecede 70 lira zamlanarak 220 liraya çıktı.

DAMACANA SU 100 LİRA

950 gramlık tereyağı ise 3 günde 66.5 lira zamlanarak 418 liraya ulaştı. Beyaz peynir de zamlardan payını aldı. 1 kilo beyaz peynirin fiyatı 30 liradan fazla zamlanarak 159 lira 50 kuruştan, 190 liraya yükseldi. 1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu. Uzun süredir gelen yüksek zam oranlarıyla dikkat çeken damacana su, bir gecede yüzde 30 zamlandı. 19 litre damacana suyun fiyatı, 70 liradan 100 liraya fırladı. Artan market harcamalarına nakit dayanmazken, vatandaşlar da kredi kartına sarılmaya başladı. 2023’te kredi kartlarıya yapılan harcamaların yaklaşık dörtte biri (yüzde 24) marketlerde harcandı. Bir diğer yandan, Türkiye’de tek haneli enflasyon en iyi senaryoda bile 2026’dan önce beklenmediği için, dar gelirli vatandaşları zor günler bekliyor.

Kaynak: SÖZCÜ